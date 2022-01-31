В Україні молоко може стати дефіцитним продуктом: що сталося

В Україні продовольча криза може розпочатися із виробництва молока.

Наприкінці минулого року понад 20 молокозаводів знизили закупівельну ціну, і це в той час як поголів’я великої рогатої худоби скорочується, а ціни на корм продовжують зростати.

Фермери продавали продукт за 11 грн за літр, тепер закупівельна ціна знизилася до 9.90.

Вона й раніше не була вигідною для фермерів, а після зниження цін ті взагалі працюють собі в збиток. Експерти запевняють, що рентабельно продавати молоко щонайменше за 11.50 грн за літр.

Лише завод на Вінниччині не пішов на зниження закупівельної ціни. Там щодня переробляють понад 400 тонн молока. На підприємство продукт звозять із п’яти областей.

Ситуацію ускладнює скорочення поголів’я рогатої худоби. За рік воно скоротилося більш як на 150 тисяч голів.

Зараз в Україні виробляють 8,7 млн тонн, але для нашої країни це дуже низький показник.

Якщо так піде й надалі, в Україні молоко стане дефіцитом, незважаючи на те, що країна раніше була одним із лідерів за кількістю виробленого продукту.

Вихід із цієї ситуації не може бути швидким. Щоб програма держпідтримки дала результат, може знадобитися щонайменше п’ять років.

Влада обіцяє допомогти не лише фермерам, а й переробникам. Як правило, заводи отримують газ утричі дешевше, щоб не допустити скорочення виробництва продукції та суттєвого подорожчання.

Проте прогнози щодо молочної продукції є невтішними, у тому числі для кінцевого споживача. Якщо в країні буде дефіцит молока, громадянам доведеться пити продукт, схожий на молочний, із рослинними білками та жирами.

Мінсільгосп, щоб вийти із цієї ситуації, пообіцяв підтримку, заклавши до бюджету близько 4,5 млрд грн, частину з яких буде спрямовано на тваринництво.

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