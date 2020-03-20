В Україні можуть посилити карантин через численні порушення

Понад два тижні ізоляції, постійне лікування та професійний догляд медиків – у Чернівцях виписали першого пацієнта, який здолав коронавірус. Чоловік з області і вже повернувся додому. Цю звістку оголосив Володимир Зеленський.

Президент також анонсував, що уже скоро в Україну з Китаю надійдуть 10 млн тестів, 10 апаратів вентиляції легенів, мільйон масок.

Глава держави вкотре закликав українців не порушувати умов карантину. Мовляв, жорсткі заходи влада запровадила задля здоров’я нації.

Докладніше про ситуацію з коронавірусом в Україні дивіться у сюжеті Олега Корнієнка.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як проходить карантин у світі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.