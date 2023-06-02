В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників

Прирівняти курсантів навчальних закладів до військовослужбовців-контрактників у мирний та воєнний час – така петиція з’явилась на офіційному сайті президента України ще у березні. Автор аргументує це тим, що зараз курсанти вищих навчальних закладів у статусі прирівнюються до строковиків. А от в умовах та грошовому забезпеченні – ні. А це впливає на те, що більшість випусників, майбутніх офіцерів, просто відмовляються далі працювати за фахом.

За словами мілітарних істориків, саме завдяки постійному розвитку офіцерського складу українці впродовж століть здобували державність. Тож нині вкрай важливо дати їм таку можливість.

За словами ініціаторів змін – нині їх чують у чиновницьких кабінетах. Представники влади, профільних комітетів обіцяють ситуацію виправити. Пришвидшить процес, якщо петиція набере необхідних 25 тисяч голосів.

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