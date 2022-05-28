В Україні побудують систему сучасних бомбосховищ: озвучено терміни

На всій території Україні за рік-півтора планують створити систему сучасних бомбосховищ. Під час будівництва використовуватимуть сучасні інженерні рішення.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

– Ми маємо враховувати, що наше життя змінилося. Ми всі переконалися в ролі бомбосховищ та укриттів у врятуванні наших життів. І ми наразі працюємо над сучасними інженерними рішеннями, щоб побудувати систему бомбосховищ по всій країні. Йдеться про розробку державних будівельних норм. Нові укриття будуть передбачати рівень безпеки, а також їх доступність для всіх категорій населення, – пояснив міністр.

За його словами, зараз розглядаються різні технології та моделі. Чернишов уточнив, що це можуть бути як підземні, так і наземні укриття.

Вони будуть розташовані в новобудовах. Окрім того, планується забезпечити доступ до бомбосховищ мешканців уже зведених будинків.

– Головне, щоб ми враховували вже побудовану інфраструктуру й інтегрували ці укриття в життя міст та інших локацій… Там, де йдеться про нове будівництво, це простіше, тому що передбачатиме нові об’єкти укриттів. Вони подекуди будуть мати подвійне функціональне значення: це можуть бути автомобільні парковки, підземні паркінги, – зазначив Чернишов.

За його словами, реалізація цієї програми триватиме від 1 до 1,5 року. Вартість проєкту міністр не уточнив.

– Часу в нас немає… Ми вже розпочинаємо ці роботи. Я впевнений, що протягом 1-1,5 року ми можемо досягнути такої масової ситуації, – заявив він.

Нещодавно у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт, який передбачає термінове будівництво мережі надійних споруд цивільного захисту (бомбосховищ) в Україні. Зокрема, під час будівництва нових будівель обов’язковою вимогою буде наявність у них надійних укриттів для захисту від повітряних чи хімічних атак.

Згідно з документом, укриття повинні бути доступні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.

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