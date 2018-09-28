В Україні почали виготовляти спортивні протези

Вони можуть пробігти з десяток кілометрів, підняти важку штангу і безкінечно віджиматися, хоча до війни більшість навіть не ходила до тренажерної зали – у Харкові учасники операції об`єднаних сил влаштували відкрите тренування з крос-фіту, аби продемонструвати – їх не скорити і вони можуть подолати будь-які випробування.

Для тренувань бійцям потрібні особливі протези, які витримують навантаження і тертя, вперше такі пристрої для них виготовили харківські протезисти за підтримки Трастового фонду НАТО.

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Він пішов проти правил – у завданні бійці з протезами мали б підніматися на куб покроково – спершу однією ногою, потім іншою. Та спортсмен за стрибнув на снаряд, наче злітаючи над ним. 26-річний Ігор Дерман із Житомирщини втратив ногу у січні 2017-го під час мінометного обстрілу під Мар’їнкою.

Він вигравав Ігри героїв, змагався у Силі нації – все це результат щоденних тренувань.

Ігор і ще 8 українських бійців стали учасниками програми трастового фонду НАТО, що профінансував виготовлення спортивних протезів.

Щойно з’явиться фінансування – харківські фахівці готові масово виробляти спортивні протези для українських воїнів.

До слова, роботизовані руки. В Японії створили протези, якими можна керувати ногами.

Опубліковано Вересень, 28 в 17:17



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