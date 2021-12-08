В Україні починають працювати ялинкові базари

Від сьогодні в Україні стартує продаж новорічних ялинок.

У Держлісагентстві повідомили, що середня реалізаційна ціна на новорічну ялинку становить 105 гривень, що на 30 гривень дорожче, ніж минулого року.

За оцінками, по країні планують продати 510 тисяч новорічних дерев, а 48 тисяч штук вже реалізовано. Кожне місто України буде самостійно вирішувати, де саме працюватимуть ялинкові базари.

А в поліції застерігають від незаконного вирубування ялинок, адже за це доведеться сплатити штраф набагато більший, ніж купити ялинку на офіційному ринку.

Нагадаємо, що у Києві головною новорічно-різдвяною локацією буде Софійська площа.

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