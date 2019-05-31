В Україні подешевшає газ: коли і наскільки
У липні в Україні подешевшає газ для роздрібних споживачів. Про це заявили в Нафтогазі. У середньому ціна тисячі кубів має впасти на 500 гривень. Саме з такою знижкою Державна компанія продаватиме паливо облгазам.
Щоправда, ця цифра може коливатися. Бо остаточні платіжки за спожитий газ виставляють енергетичні компанії.
На ціну впливає і транспортування.
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До слова, вже з липня може суттєво подорожчати електроенергія.
2019-05-31
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