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В Україні подешевшає газ: коли і наскільки

У липні в Україні подешевшає газ для роздрібних споживачів. Про це заявили в Нафтогазі. У середньому ціна тисячі кубів має впасти на 500 гривень. Саме з такою знижкою Державна компанія продаватиме паливо облгазам.

Щоправда, ця цифра може коливатися. Бо остаточні платіжки за спожитий газ виставляють енергетичні компанії.

На ціну впливає і транспортування.

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До слова, вже з липня може суттєво подорожчати електроенергія.

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