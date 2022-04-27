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Факти / Відео / Україна / Суспільство

В Україні поступово відновлюють роботу театри: розкуповують квитки за лічені години

Даніїл Самсонов Журналіст Факти ICTV

Українські театри поступово повертаються до роботи – їхні вистави можна побачити в укриттях, або біля них. Навіть попри війну, їхня робота зараз дуже актуальна. Люди йдуть, бо прагнуть хоч на годину трохи забутися. Аналогічно було й у 2014 році, коли українці почали більше цікавитися нашою культурою. 

Вистави в бомбосховищі показували в Івано-франківському драмтеатрі ще до повномасштабної війни. Керівник театру запевняє, що глядачів дуже багато.

– Відбувається переочищення, перезавантаження організму. А свіжий нормальний організм може вже тверезіше дивитися на різні ситуації в житті, навіть такі страшні, які переживає зараз наша держава, – розповідає директор, художній керівник і режисер Івано-Франківського національного драмтеатру Ростислав Держипільский.

Постановки показують тричі на тиждень, але не порушуючи комендантської години. Актори працюють безкоштовно для переселенців.

– Ми будемо заспокоюватися, будемо готуватися до мирного життя у своєму рідному місті Харкові та теж відвідаємо вистави, – розповідає переселенка з Харкова Вікторія Свічкар.

Один з найпопулярніших у столиці – Національний театр імені Лесі Українки вже два місяці як не російської драми. 95 років його знали саме так. Шлях до українізації тут почали ще до війни. 

– Треба зрозуміти, що це було одностайне рішення. Ми вирішили, що так більше не може бути. 24 лютого була остання крапля, – ділиться емоціями директор-розпорядник Національного академічного театру ім. Лесі Українки, народний артист України Кирило Калашніков.

Зараз у репертуарі нині 60 вистав, 8 з них уже готові до показу українською. Глядачів – до 150 осіб. Квитки розкуповують за лічені дні.  

У планах – показ постановки На полі крові за Лесею Українкою. 

І в акторів та режисерів неабияка мотивація повертатися. Глядачі ледь не в один голос кажуть: хоч на півтори години вони забувають про стрес від війни.

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