Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна
Тетяна Забожко |

В Україні ретельніше перевірятимуть якість палива на АЗС

Працівники держекоінспекції ретельніше перевірятимуть якість палива на українських АЗС.

Такі заходи зумовлені наказом прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля задля вирішення питання із забрудненням повітря, оскільки на ці показники впливає неякісне пальне.

– Найбільше шкідливих речовин надходить у повітря саме від пересувного транспорту, – говорить голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Так, у Києві викиди від роботи автомобілів становлять близько 95% від загального обсягу шкідливих речовин у повітрі.

Схожа ситуація і в інших великих містах України, зокрема в Одесі, Львові та Дніпрі.

Під перевірку потраплять не лише великі мережі, а й невеличкі заправки.

Найближчим часом парламентарі мають схвалити законопроект про збільшення штрафів за продаж неякісного чи контрафактного палива.

Зараз за такі дії порушникам загрожує штраф трохи більше 700 грн.

Фахівці Інституту споживчих експертиз під час дослідження бензину марки А-95, А-92 і дизельного пального виявили порушення нормативів ДСТУ (Державного стандарту України, – Ред.) майже у всій цій лінійці.

Зі скаргами на неякісне пальне до Інституту почали звертатися навіть державні організації, серед яких водоканали, суди й об’єкти критичної інфраструктури.

Щоб не натрапити на неякісне пальне, директор Інституту споживчих експертиз радить водіям не заправляти автомобіль на АЗС, де є надто відчутна різниця ціни на пальне.

Фото: Pixabay

Теги: , , , , , , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

До Дня захисників та захисниць понад 30 тис. киян отримають допомогу: хто і скільки
До Дня захисників та захисниць понад 30 тис. киян отримають допомогу: хто і скільки
У 850 будівлях Києва почався опалювальний сезон – КМДА
У 850 будівлях Києва почався опалювальний сезон – КМДА
У Києві немає передумов для запровадження локдауну – Рубан
У Києві немає передумов для запровадження локдауну – Рубан
На Київщині незнайомець у камуфляжі посеред дня стріляв у сім’ю
На Київщині незнайомець у камуфляжі посеред дня стріляв у сім’ю
Фальшивомонетники у Києві збували долари, які детектор сприймав за справжні
Фальшивомонетники у Києві збували долари, які детектор сприймав за справжні
Україна має залишатися надійним транзитером газу – Урсула фон дер Ляєн
Україна має залишатися надійним транзитером газу – Урсула фон дер Ляєн
Разумков обурився, що країна не купувала газ влітку
Разумков обурився, що країна не купувала газ влітку
У центрі Києва спалахнула пожежа у будівлі
У центрі Києва спалахнула пожежа у будівлі
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка