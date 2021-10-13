В Україні ретельніше перевірятимуть якість палива на АЗС

Працівники держекоінспекції ретельніше перевірятимуть якість палива на українських АЗС.

Такі заходи зумовлені наказом прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля задля вирішення питання із забрудненням повітря, оскільки на ці показники впливає неякісне пальне.

– Найбільше шкідливих речовин надходить у повітря саме від пересувного транспорту, – говорить голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Так, у Києві викиди від роботи автомобілів становлять близько 95% від загального обсягу шкідливих речовин у повітрі.

Схожа ситуація і в інших великих містах України, зокрема в Одесі, Львові та Дніпрі.

Під перевірку потраплять не лише великі мережі, а й невеличкі заправки.

Найближчим часом парламентарі мають схвалити законопроект про збільшення штрафів за продаж неякісного чи контрафактного палива.

Зараз за такі дії порушникам загрожує штраф трохи більше 700 грн.

Фахівці Інституту споживчих експертиз під час дослідження бензину марки А-95, А-92 і дизельного пального виявили порушення нормативів ДСТУ (Державного стандарту України, – Ред.) майже у всій цій лінійці.

Зі скаргами на неякісне пальне до Інституту почали звертатися навіть державні організації, серед яких водоканали, суди й об’єкти критичної інфраструктури.

Щоб не натрапити на неякісне пальне, директор Інституту споживчих експертиз радить водіям не заправляти автомобіль на АЗС, де є надто відчутна різниця ціни на пальне.

Фото: Pixabay

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