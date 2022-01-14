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Факти / Відео / Україна

В Україні розробляють протидронову електромагнітну зброю: що це таке

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Конструкторське бюро Південне працює над створенням протидронової електромагнітної зброї та баражуючих боєприпасів. Все поки на стадії розробки.

Баражуючі боєприпаси – це фактично ракети-безпілотники. Набій може тривалий час перебувати в повітрі над ціллю в режимі очікування. А в потрібний момент – наприклад, за командою оператора – миттєво атакувати. Ця зброя здатна знищити танк на відстані 80 км.

А нова протидронова зброя завдяки магнітним хвилям може вивести з ладу найсучасніші безпілотники.

Наприкінці 2021 року Кабмін перерозподілив невикористані кошти і виділив додатково 333 млн 188 тис. грн на закупівлю озброєння та військової техніки.

Ці гроші вдалося виділити через невиконання плану з будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних сил України у 2021-го, внаслідок чого виникла необхідність перерозподілити фінансовий ресурс.

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