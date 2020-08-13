В Україні стартувала вступна кампанія: особливості і що змінилося

13 серпня в Україні стартувала вступна кампанія, прийом заяв триватиме до 22 серпня.

Абітурієнти з окупованих територій, які вступають за спрощеною процедурою без ЗНО, мають подати документи до 16 серпня. Ця процедура відтепер повністю в електронному вигляді. Кількість пріоритетів цьогоріч зменшилася з семи до п’яти.

Ще одне нововведення: цього року вступникам не нараховують додаткові бали за олімпіади та конкурс Малої академії наук.

Ми, історики, ставимо найвищий ваговий коефіцієнт на історію України, філологи чи журналісти – на мову. Якщо у людини історія 180, а мова 195, тоді вона отримає вищий коефіцієнт і відповідно її бал буде вищий, а на історичному нижчий. Бо в нас на найвищий коефіцієнт буде множитись історія, а не мова, – Іван Патриляк, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Факти ICTV розказали про особливості вступної кампанії 2020: які документи потрібні для вступу до ВНЗ України у 2020 році, які терміни їх подання встановлені Міністерством освіти, а також дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

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