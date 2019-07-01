В Україні стартувала вступна кампанія. Як правильно обрати виш

В Україні стартує вступна кампанія. 1 липня починається реєстрація електронних кабінетів вступників. З 10 до 22 липня – прийом заяв та документів. Тож аби вибрати вищий навчальний заклад, молодим українцям лишається зовсім мало часу.

В Україні понад 600 вишів. Перш ніж обрати той, до якого подавати документи, варто звернути увагу на кілька речей.

Перш за все потрібно перевірити репутацію закладу, як то наявність скандалів. Інформацію про порушення – від корупції до сексуальних домагань – можна знайти на сайті profright.org. Тут є витяги з судових реєстрів щодо кримінальних справ проти викладачів. Кожен охочий може також залишити скаргу онлайн. Юристи її перевіряють, якщо підтвердиться – публікують на сайті.

Перевіривши виш на корупцію, варто поцікавитися якістю освіти. Потрібно подивитися, чи є у закладі викладачі, до яких студенти ходять самі, а не з-під палки.

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Важливо і те, з яким балом зараховують у виш. Якщо він низький, то, імовірно, навчають погано. Вся інформація – на сайті Єдиної державної бази з питань освіти. Вносимо у пошук назву навчального закладу та спеціальність і дивимося результат.

Наприклад, торік студентами Інституту журналістики Нацуніверситету ім. Шевченка стали лише ті, у кого середній бал був не нижчим за 188. Є виші, де брали на бюджет і тих, хто мав лише 150. А от міністр освіти радить зважати на ще кілька показників.

– Чи працевлаштовуються випускники, з яким бізнесом працює університет, чи є міжнародні програми в університеті. Тому що ми багато приділяємо увагу міжнародній мобільності студентів. Такі короткі програми розширюють горизонти, – зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Міністр каже: відколи запровадили систему гроші ходять за абітурієнтом, у слабких вишів дедалі менше шансів вижити. Вони втрачають студентів. А лідерами за кількістю поданих заяв торік були Київський Нацуніверситет ім. Шевченка, Львівський ім. Франка, Київська і Львівська політехніки, а також Національний авіаційний університет. Але головне – обирати не просто виш, а й фах, який найбільше до душі.

До слова, Факти ICTV розповідали про вступ до ВНЗ без ЗНО.

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