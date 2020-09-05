В Україні стартувала виборча кампанія до місцевих виборів. Які зміни чекають на українців

В Україні офіційно стартувала виборча кампанія до місцевих виборів, призначених на 25 жовтня. Цього року вибори відбуватимуться за новим кодексом, що враховує нову територіальну структуру країни.

Водночас, у бюлетенях будуть вказані не лише партії, але і список кандидатів від кожної політсили, за яких також можна віддати голос. І ще одна особливість – запровадження гендерних квот: не менше 40% представників однієї статі в списку партії, тобто серед п’яти кандидатів має бути щонайменше дві жінки.

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Офіційно виборча кампанія стартувала 5 вересня, але битву рекламних білбордів партії розпочали ще в липні, коли Верховна Рада призначила місцеві вибори.

У населених пунктах, де проживають менше 10 тис. виборців, залишається стара та знайома мажоритарка. Єдине, що від округу тепер може пройти не один депутат, а від двох до чотирьох.

Складніше буде там, де проживають понад 10 тис. виборців. Уперше застосовується пропорційна система із відкритими списками. Тобто в бюлетені треба поставити позначку за партію, а поруч ще й вписати номер кандидата, якого підтримуєте.

Тепер буде важко не заплутатися в бюлетенях. Їх буде щонайменше два, а максимум – аж п’ять. Саме стільки видаватимуть, приміром, у Дніпрі. Бюлетень за мера, за депутатів райрад у межах міста, а також по одному за міську, районну та обласну ради.

Уперше перед місцевими виборами можна змінити виборчу адресу і проголосувати не там, де ви зареєстровані, а там, де фактично проживаєте. Щоб не вистоювати в чергах, достатньо подати заявку на сайті Державного реєстру виборців.

При цьому, ніяких підтверджувальних документів, як раніше не потрібно. Головне, встигнути до 10 вересня.

Це дозволить проголосувати внутрішньо-переміщеним особам, але водночас породить гастролерів, – застерігають у Комітеті виборців.

Якщо вже маєте підтверджений коронавірус або лише симптоми – можна проголосувати вдома.

За гендерною квотою двоє із п’яти в партійному списку, мають бути жінки. Усі кандидати повинні внести заставу. А ще виборці із подачі партії зможуть відкликати свого депутата, якщо він не виправдає їхніх сподівань.

Це називається імперативний мандат. Але тут за ілюзією народовладдя може ховатися партійна диктатура.

Місцеві вибори не відбудуться в окупованому Криму, окупованих районах Донеччини та Луганщини, а також у 18 підконтрольних населених пунктах біля лінії фронту.

Зустріч Шмигаля з послами країн G7 з приводу місцевих виборів 2020

Глава українського уряду Денис Шмигаль провів зустріч з послами країн G7, головним питанням якої були місцеві вибори 2020 в Україні. Про це повідомили на сторінці представників держав у Twitter.

Також прем’єр разом з послами обговорив заходи щодо боротьби з коронавірусом, які запроваджують в Україні.

Серед питань, які обговорювалися, також були сфери оборонної промисловості і корпоративного управління, а також проведення реформи судової системи і антикорупційних установ країни.

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