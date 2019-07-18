В Україні стрімко впав вилов риби: чому та як відновити

Останніми роками стрімко впав вилов риби. У порівнянні з періодом до 2014-го ми виловлюємо вдвічі менше риби – 90 тис. тонн замість понад 200 тис. тонн на рік. Натомість імпортну купуємо дедалі активніше, хоча маємо величезні потужності і потенціал.

Потрібна підтримка держави, боротьба із браконьєрством і, звісно, покращення екологічних умов, бо через забруднені водойми риба просто помирає і нічого ловити. До того ж, українці мало споживають риби, набагато менше норми і тому риба дорога, особливо імпортна.

Майже 80% риби на прилавках ринків – імпорт. І щороку купуємо її більше. Торік завезли 375 тис. тонн на $360 млн. Більшість імпорту – заморозка. Традиційно на перших місцях оселедець, скумбрія, хек, салака, лосось і кілька.

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Хмельницький рибгосп – найбільший в країні. На 6,5 тис. гектарах вирощують 600 тонн риби на рік. Без хімікатів у природних умовах до товарного розміру вона росте по 3 роки. Серед них – карп, товстолоб, амур, щука і судак. Та навіть такий, на перший погляд, потужний виробник переживає не найпростіші часи – скорочує об’єми виробництва через велике податкове навантаження, браконьєрство тощо.

Щороку скорочується промисловий вилов риби у країні – підтверджують у Держрибагентстві. Серед причин називають браконьєрів – лише торік вони принесли збитків державі майже на 28 млн грн. Та головна проблема – екологічна: величезна кількість фосфатів та стічних вод. А ще неабияк шкодить водяний горіх, що захоплює і знищує українські водойми, а позбутися його не можна, бо він у Червоній книзі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ловити рибу під час нересту.

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