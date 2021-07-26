В Україні створили найдешевший ударний безпілотник у світі: які у нього переваги

Він веде свій тихий бій з окупантами та створений для протидії агресору на Донбасі. Військові ветерани та винахідники створили найдешевший ударний безпілотник у світі.

Вони готові постачати його Збройним силам України.

Цей дрон може виконувати місії в радіусі 45 кілометрів. Він може скинути авіабомбу на ворожі позиції, а в разі наступу завдати удар по командному пункту і знищити паливо для ворожої техніки. І найважливіше – безпілотник безшумний і вміє діяти максимально непомітно для ворога.

Перший прототип цього пристрою виготовили у 2016 році.

Крім того, таким безпілотником на позиції можна доставляти медикаменти, провіант або боєкомплект вагою у кілька кілограмів. Апарат може літати зі швидкістю 42 метри за секунду, що дозволяє йому виконувати місії навіть у сильний вітер.

Для ЗСУ весь комплекс коштуватиме – $49 тис. Щоб здешевити дрон, довелося відмовитися від онлайн-трансляції. Але є технічні рішення, які роблять цей комплекс несподіванкою для окупантів. За п’ять років використання дронів в декількох бригадах поки ще жодного не втратили. Зараз розробники в очікуванні державного замовлення. Вони готові виробляти до 10 апаратів на місяць.

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