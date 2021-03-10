В Україні створили додаток для онлайн-перекладу мови жестів

В Україні 9% громадян мають порушення слуху. Це мільйони людей, які щодня стикаються зі складнощами спілкування. Саме для них розробили мобільний додаток, який допомагає в онлайн-режимі перекладати мову жестів.

Створила його ІТ-компанія Технології для людей, засновник якої Віталій Потапчук, сам з дитинства має порушення слуху. За допомогою додатку у будь-який час людина може зв’язатися з перекладачем жестової мови для вирішення будь-яких питань.

Влада Харкова вже підтримала цю ініціативу. У місті встановили понад 100 планшетів із додатком-перекладачем у всіх поліклініках, центрах надання адмінпослуг, управліннях соцзахисту.

Завдяки цьому для людини з вадами слуху похід в аптеку, магазин чи прийом у лікаря – не проблема. Адже не потрібно писати пояснення на листочках або намагатися пояснити щось жестами. Цю функцію тепер виконує додаток.

Проект Країна без бар’єрів для людей з вадами слуху високо оцінило й управління Верховного комісара з прав людини ООН і рекомендує поширити такий досвід на всю Україну.

Водночас лікарі попереджають, що ніхто не застрахований від таких проблем. Як перевірити слух – читайте у нашому матеріалі.

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