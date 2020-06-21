В Україні святкують День медичного працівника

21 червня в Україні – День медичного працівника. Його відзначають у третю неділю червня з 1994-го року.

У цей день є хороша нагода привітати і подякувати тим лікарям, які врятували життя вам чи вашим близьким. І особливої пошани сьогодні заслуговують фахівці, які ведуть важку боротьбу із різними недугами і, зокрема, з коронавірусом, наражаючи себе на ризик захворіти. Адже кожен п’ятий хворий на коронавірус – це лікар. Під час епідемії загинули 43 медичних працівники.

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За словами президента України Володимира Зеленського, держава додатково збільшить видатки на галузь на 8 млрд грн. З 1 вересня усім медичним працівникам буде підвищено заробітну плату на 25, 50 чи 70%, залежно від категорії.

Свято з’явилось у часи Радянського Союзу. Тоді президія Верховної Ради СРСР встановила святкувати День медичного працівника у третю неділю червня.

Верховна Рада України у 1994 році підтвердила дату свята Дня медика.