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В Україні успішно випробували крилату ракету Нептун

В Україні успішно випробували крилату ракету Нептун. Напередодні вона вперше здійснила політ на відстань 250 кілометрів.

Наступний етап – це випробування бойових характеристик. Дальність пуску ракети – до 280 кілометрів, швидкість 900 кілометрів на годину.

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Весь комплекс забезпечує одночасний пуск 24 ракет. Для розгортання достатньо лише 15 хвилин.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ провели масштабні бойові стрільби із зенітних ракетних комплексів.

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