В Україні відремонтують ізраїльські апарати ШВЛ за гроші спецфонду

В Україні будуть ремонтувати апарати штучної вентиляції легень за гроші з президентського фонду. Таку ініціативу запропонував депутат від партіі Слуга народу Андрій Жупанін.

Разом зі своїми колегами вже встановили попередній список медзакладів, які цього потребують. Але йдеться лише про апарати ізраїльського виробництва, які доставили в Україну 10 років тому.

Подробиці дивіться у сюжеті Наталії Жуковської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, скільки в Україні апаратів штучної вентиляції легень.

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