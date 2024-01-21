Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
В Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні | Новини Факти ICTV за 21.01.2024
– Ворожий обстріл Курахового: одна людина загинула, ще одну – поранено.
– Окупанти захопили село Крохмальне в Харківській області.
– В Ленінградській області спалахнула пожежа на хімічному терміналі.
– ЗСУ знищили РЛС Фара на південному напрямку.
– В Німеччині почались масові протести.
– Питання про мобілізацію – це передусім питання справедливості – Зеленський.
– У Верховній Раді закликають скасувати візит в Україну прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.
– Сьогодні українці вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні.
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