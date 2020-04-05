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В Україні встановлять понад 200 наметів для прийому хворих на коронавірус

Понад 200 наметів встановлять рятувальники для прийому хворих на коронавірус. Такі мобільні пункти розташовують біля лікарень на випадок недостатньої кількості місць. Спеціальні містечка вже розгорнули у Харкові, Миколаєві та Дніпрі.

У Харкові намети облаштували на території дитячої та дорослої інфекційних лікарень, куди нині доправляють із підозрою на коронавірус. На Миколаївщині намети вже є в обласному центрі, біля першої міської й обласної інфекційної лікарень та першого пологового будинку. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, у Збройних силах України зареєстровано третій випадок захворювання на коронавірус Covid-19.

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