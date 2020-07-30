В Україні випробовують п’ять препаратів для лікування коронавірусу – результати

В Україні проводять чотири дослідження препаратів для лікування Covid-19. Загалом це п’ять лікарських засобів вітчизняного виробництво.

Двоє з них – рослинного походження. Вони здатні захистити клітини, які руйнуються вірусом та зменшити агресивну імунну відповідь.

760 пацієнтів хворі на коронавірус, яким давали ці препарати, одужали. Аналогічні ліки також випробовують і у Канаді.

Розробка вакцини

Окрім того, РФ поспішає стати першою країною, яка розробить вакцину проти коронавірусу. Країна планує схвалити один з препаратів до 10 серпня 2020 року, хоча до цього не заявляла про успіх тестування зразків.

Йдеться про речовину, яку розробили в Інституті Гамалії в Москві.

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