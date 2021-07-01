В Україні запрацював ринок землі: на яких умовах і кому можна продавати ділянки

Відсьогодні в Україні стартує ринок землі. І це дійсно історична подія, адже майже 20 років у нас діяв мораторій на продаж сільгоспугідь. Власники паїв не могли нічого з ними зробити – хіба обробляти самостійно, або ж здати в оренду за невелику оплату.

Досі Україна була в списку шести країн у світі, де немає ринку землі. Ми були на одній сходинці з Кубою, КНДР, Венесуелою, Таджикистаном. У всіх розвинених країнах продавати землю можна. Відкриття ринку – це не розпродаж землі. Людям повернули їх Конституційне право розпоряджатися майном на їх розсуд. Продавати чи далі здавати в оренду – кожен вирішує сам.

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За час дії мораторію на продаж сільгоспугідь з 10 млн гектарів державної землі половину незаконно привласнили корупційні ділки, а за користування орієнтовно вісьмома мільйонами гектарів земель, податки не платили. Держава втрачала сотні мільйонів, а корупція вкоренилася в Держгеокадастрі та інших органах влади.

Тепер має запрацювати прозорий ринок, запевняють чиновники. Можна продати, а можна здати під заставу та отримати кредити на розвиток господарства. Але поки ці переваги не всі українці розуміють.

Наприклад, наші сусіди поляки вже давно розпоряджаються угіддями. І зараз гектар польської землі коштує понад 10 тис. євро, тоді як у нас вдесятеро менше.

Щоб люди не боялися, що землю за безцінь скуплять агрохолдинги, реформу вводять у два етапи. З 1 липня купити землю можуть тільки фізичні особи – громадяни, дрібні фермери. І не більше 100 гектарів в одні руки. Продавати комунальну та державну землю взагалі заборонено. Всіх покупців перевірятимуть нотаріуси.

Іноземці наші сільгоспземлі не зможуть купити. Це питання може бути розглянуто парламентом тільки якщо це схвалять українці на референдумі. Однак громадяни країни-агресора будуть без права власності на українську землю незалежно від волі людей.

Другий етап реформи розпочнеться 1 січня 2024 року. До ринку приєднаються українські юридичні особи, засновані виключно громадянами України. Володіти вони зможуть не більш як 10 тис. гектарами землі. Попри історичний момент, в уряді наполегливо радять українцям не поспішати з продажем землі. Тому що ціна за гектар поки низька – зараз десь 30 тис. гривень. Через 5-10 років вартість земель повинна стати вище.

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