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В Україні запустять безкоштовні курси української мови

Новий мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив, що в Україні запустять безкоштовні курси української мови. Їх планують створити за державний кошт.

За результатами соцопитування у 2019 році українську мову рідною вважають понад 60% громадян. Тому курси можуть стати у нагоді тим, хто хоче вивчити або покращити свої мовні навички.

Окрім того, проблемою популяризації української мови займається і Перша леді України Олена Зеленська, яка перезапустила один із мовних проектів. Україномовний аудіогід з’явився у художній галереї Альбертіна в Австрії.

Фото: Unsplash

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