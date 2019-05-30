В Україні запустили флешмоб боротьби з піратством

В Україні запустили флешмоб боротьби з піратством – тепер кожен, хто виявить підозрілий сайт, вкрадені кіно, музику чи тексти – може про це повідомити в себе в акаунті з хештегом #зачепило. У флешмобі вже беруть активну участь зірки.

В Україні неабиякою популярністю користуються піратські ресурси, які відвідують десятки тисяч громадян. І всі ці громадяни підтримують злочинців – адже фільми і програми на таких ресурсах вкрадені у їх власників.

Пірати заробляють на їх розповсюдженні, і в такий спосіб позбавляють авторів цих фільмів заробітку, а отже і можливості знімати нові, кращі фільми. Тож виробники, автори і герої фільмів і програм оголосили піратам справжню війну. Адже ці фільми і програми – їх інтелектуальна власність.

Активна боротьба з піратами в Україні почалася після створення кіберполіції. Правоохоронці викривали десятки сайтів з нелегальним відео чи аудіо контентом за заявами правовласників.

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Хештег #зачепило набирає популярності в соцмережах, багато хто починає розуміти, що порушення авторських прав – це майже крадіжка. Ніхто не хоче підтримувати правопорушення. Флешмоб уже підтримали багато телезірок.

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