В Україні здорожчала полуниця: ціни та як правильно обрати

На Закарпатті у розпалі полуничний сезон. Там збирають урожай цієї вітамінної ягоди. У теплицях вона вже відійшла, зараз дозріває на полуничних полях, у відкритому грунті.

Через дуже холодну весну і травневі морози селяни втратили третину урожаю. Полуничному бізнесу заважає й карантин – заготівельників помітно менше. Вони розвозили екологічно чисту, якісну і без нітратів ягоду по ринках усієї України.

Ціна на соковиту й запашну полуницю ще висока – 70 грн за кілограм. Торік у цей час коштувала вдвічі менше. Ягода не надто дешевшає, бо її мало. Ще кусаються ціни на полуницю і на столичних ринках. Від 100 до 250 грн. Із Закарпаття, Черкащини, Вінничини і з Херсона та Одещини. І вже з відкритого ґрунту.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як правильно вибирати фрукти.

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