В Україні здорожчала цибуля – причини

Сухенька тверда та золотиста – цибуля обов’язковий овоч на українському столі. Та ціна на неї встановлює нові рекорди. На одному з найдешевших ринків Києва, Столичному за кіло просять 8-12 грн. Це вдвічі більше ніж торік. І це не межа. Ціни й далі зростатимуть.

Чому злетіли ціни, їдемо питати на Херсонщину до Каховки. Цей регіон лідер з вирощування цієї культури. Місцеві фермери розводять руками. Засуха на початку літа та рясні дощі наприкінці – пошкодили врожай.

Грибок уразив посіви городини не лише на півдні України, але й у Європі та на Кавказі.

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Та ще й посіяли цього річ цибулі на третину менше, ніж торік. Бо незамінний інгредієнт улюбленого українцями борщу – став збитковим для фермерів. За кіло овочу, який півроку пролежав на сховищах, фермерам цієї весни давали всього півтори гривні.

Ціну на внутрішньому ринку підігріло й зростання експорту до Європи. Там ціни втричі вищі, ніж у нас.

Але експерти заспокоюють українців: без цибулі не залишаться. І радять – попри ризик подорожчання – не закуповувати мішками. Бо вона швидко псується. Тож, ризик не заощадити, а навпаки втратити більше.

До слова, як готувати гриби та як ними лікуватися: карпатські грибники поділилися давніми рецептами.

Опубліковано Жовтень, 02 в 20:23



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