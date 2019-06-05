В Україні змінили норми проектування доріг: крайні смуги стануть вужчими

Крайні смуги на автошляхах в Україні стануть вужчими. Міністерство регіонального розвитку схвалило нові норми проектування доріг.

Стосуються вони автошляхів, які мають три і більше смуг. Крайню ліву робитимуть на 25 сантиметрів вужчою, а крайню праву, де зупиняються, навпаки – ширшою.

Читайте: Без рук на кермі: Volvo випробує безпілотники на дорогах Швеції

Європейський досвід показує – це дієвий спосіб боротьби з перевищенням швидкості, адже у вужчій смузі водії стають уважнішими. Натомість транспорт, що їде помалу, або зупиняється – легше об’їжджати.

Нагадаємо, що з 13 травня поліція збільшила кількість TruCam на українських дорогах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.