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В Україні змінили норми проектування доріг: крайні смуги стануть вужчими

Крайні смуги на автошляхах в Україні стануть вужчими. Міністерство регіонального розвитку схвалило нові норми проектування доріг.

Стосуються вони автошляхів, які мають три і більше смуг. Крайню ліву робитимуть на 25 сантиметрів вужчою, а крайню праву, де зупиняються, навпаки – ширшою.

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Європейський досвід показує – це дієвий спосіб боротьби з перевищенням швидкості, адже у вужчій смузі водії стають уважнішими. Натомість транспорт, що їде помалу, або зупиняється – легше об’їжджати.

Нагадаємо, що з 13 травня поліція збільшила кількість TruCam на українських дорогах.

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