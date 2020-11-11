В Україні знову зросте ціна на газ для населення: коли та на скільки

В Україні ціна на газ для населення зросте у грудні. Чергове здорожчання експерти прогнозують вже у грудні. А якщо буде холодніше, то і у наступні місяці. З початком опалювального сезону деякі оператори вже підняли вартість до торішнього рівня – 8,5 тис. грн за 1 тис. кубів.

Вартість газу зростає третій місяць поспіль. Нині мінімальна ціна для населення – від 6 330 грн.

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Щоб убезпечити себе від таких коливань – деякі продавці пропонують укладати навіть річну угоду.

– Ми пропонуємо клієнтам у листопаді тариф Річний, коли ви можете зафіксувати ціну на рівні 6,45 тис. грн і ця ціна у вас буде увесь рік незалежно від того, що буде відбуватися на ринку, – зазначив директор газопостачальної компанії Нафтогаз України Максим Рабінович.

За словами експертів, зростання ціни на газ українці побачать у своїх платіжках уже у грудні.

У Нафтогазі пояснили, що підвищення ціни на газ пов’язане з сезонністю. Оскільки щоближче до зими, то вищий попит на газ і вищі ціни.

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