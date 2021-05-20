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В Україні зростає популярність кредитів – як не потрапити у боргову яму і заощадити

В Україні почав зростати попит на кредити, люди активно користуються не тільки позиками від банків, а й кредитними коштами та послугою оплата частинами.

– Макроекономічні умови, тривалість фінансової стабільності, діапазони коливання інфляції, процентних ставок, курс національної валюти – це все в сукупності позитивно впливає на те, що люди без проблем беруть кредити і не один, – розповідає директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

У світі жити в борг – звична практика. Співвідношення кредитів до ВВП у розвинених країнах може сягати вісімдесяти відсотків, в Україні лише 6%.

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Кредити можуть допомогти в непередбачуваних ситуаціях. Однак треба вміти ними користуватися, аби не потрапити в боргову яму.

Найперше правило фінансової грамотності – не пускати свої витрати на самоплив. Слід знати, скільки і на що у вас витрачається грошей, а також розраховувати, яка сума вам буде необхідна на ті чи інші покупки в майбутньому.

На випадок форс-мажору краще також мати гроші про запас.

Доведено, що навіть з найменшої зарплати можна відкладати 10%. Тоді з резерву можна брати кошти навіть на емоційні покупки. 

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Якщо ж вам таки знадобилася позика, уважно прочитайте умови договору. Врахуйте не тільки відсотки, а й комісії, які потрібно платити.

Експерти наголошують, що не можна підписувати договір, поки його не зрозумієте. Якщо щось у документі стало для вас несподіванкою, краще перепитати в менеджера чи у фахівця.

Для того, щоб ви ніколи не потрапляли у фінансові афери та не ставали жертвами кишенькових банків, Факти ICTV підготували поради від фінансового експерта.

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