В Україні звільнять 18,5 тис. держслужбовців: чи допоможе їм влада

Україна на порозі великого скорочення – державних службовців стане менше на 10%. Це приблизно на 18,5 тис. людей. Так влада прагне заощадити, бо переконана, що багато процесів нині диджіталізовано.

Скорочення заплановане, попередження підписані. У райдержадміністраціях людей уже повідомили: з нового року їм доведеться шукати нову роботу. Чиновники шоковані та коментувати поки бояться.

Насправді ніяких офіційних документів про ліквідацію посад досі нема. Щоправда, у самій владі про реформу говорять гучно. Кілька тижнів тому завдання окреслив президент. Володимир Зеленський хоче на 10% скоротити витрати на чиновників. Україна будує державу в смартфоні. Тож людей знадобиться менше.

Проаналізувати, кого позбутися – має міністр Кабміну Дмитро Дубілет. У соцмережах він написав: першою під ніж потрапить служба статистики. Лише там скоротять понад 1770 посад.

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Прем’єр Олексій Гончарук запевнив: так країна може заощадити.

У службі зайнятості із людьми вже працюють.

Морально готують ставати юристами, бухгалтерами чи економістами – і деякі підприємства нібито навіть обіцяють забезпечити житлом, якщо доведеться переїхати. Після звільнення держава платитиме гроші й допомагатиме з пошуком роботи. Та все ж закликають держслужбовців уже шукати роботу самим.

Аналітики кажуть: влада дещо поспішила із гучними заявами. Спочатку все треба було ретельно проаналізувати та підрахувати. Щоправда, Ігор Коліушко, який консультував попередні реформи держслужби, визнає: децентралізація формує нові органи влади, тож, наприклад, у районах та ОТГ функції чиновників справді дублюються.

Такої можливості не виключають і в Нацагенції з питань Держслужби. Олександр Стародубцев, який недавно її очолив, обіцяє створити державний електронний реєстр чиновників.

Нагадаємо, голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев під час брифінгу розповів про пріоритети на посаді та за яким принципом планує звільняти держслужбовців.

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