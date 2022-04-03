В Україні з’явилися ляльки вуду з Путіним: як виплеснути гнів та допомогти армії

В Україні почали виготовляти ляльки вуду у вигляді Путіна. Цим займається майстриня з Ужгорода, яка зібрані з продажу кошти відправляє на потреби армії.

Марина Федчик шиє ляльку-вуду кремлівського диктатора – вона розповіла, що таким чином вгамовує свою лють і втілює бажання мільйонів людей. Жінка 15 років виготовляла авторські ляльки, які несли добро. У нових її роботах позитиву нема. Є велика ненависть до Путіна.

У лялькового Путіна замість рис обличчя надпис PUTIN із символічним хрестом посередині. На тілі заклик — Ні війні. У нього встромлена булавка. На шиї у диктатора зашморг з українського прапора.

– Треба було якось свою нервову систему впорядкувати. Тому я зшила ляльку. Натикала в нього голок, і відчула, що мені дуже полегшало. Зробила публікації у Facebook про свою роботу – почали просити зробити ще, – розповідає майстриня Марина.

На цупкій тканині майстриня спочатку малює ескіз. Обшиває його, вирізає і щільно наповнює синтепоном.

Місцевий майстер взявся виготовляти для ляльки вуду домовини з фанери. Такі сувеніри волонтери продають на центральній площі Ужгорода – за 150 гривень. Усі зароблені гроші йдуть на потреби української армії.

Ці ляльки швидко розкуповують. Одні з люттю викидають їх у відро для сміття, а інші встромляють у них голки. Багато хто вірить, що всенародна ненависть таки згубно вплине на агресора, і в Україні настане мир.

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