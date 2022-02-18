В ЄС скасовують ПДВ на харчові продукти: чи можливо це в Україні

В Україні дискутують щодо скасування податок на додану вартість (ПДВ) на харчі.

Через дорогі енергоносії та зростання цін, країни Євросоюзу з 1 липня домовилися тимчасово знизити податок на додану вартість до нуля на популярну продукцію – м’ясо, рибу, молоко, овочі, фрукти і хліб.

Сусідня Польща вже запровадила зміни, але наразі лише на пів року.

В Україні група нардепів з партії За майбутнє закликає зробити це і в нашій державі. Вони вже напрацювали відповідний законопроєкт. Автори наголошують, що тимчасово скасувати ПДВ потрібно на популярні соціальні продукти, які виготовляють в Україні. 17 лютого депутати зустрілися з виробниками та аграріями в торгово-промисловій палаті, аби обговорити необхідні зміни.

Наголошують, тимчасове скасування ПДВ – це порятунок для українських споживачів, які страждають від значного зростання цін.

– Чому ми внесли цей закон, тому що Європа побачивши рівень інфляції, який сьогодні є у всьому, рівні купівельної спроможності, прийняла для себе серйозне рішення, і з 1 липня повністю прибрала ПДВ на продукти харчування, знизила ПДВ на енергоносії до 7 %, бо від енергоносіїв залежить ціна продуктів, – сказав Ігор Палиця народний депутат України, голова партії За майбутнє.

Але урядовці й економісти не підтримують повне скасування ПДВ – вважають що це спричинить діру в бюджеті у 70 млрд гривень. Мовляв, якщо ціни і знизяться, то на короткий час і цим можуть маніпулювати рітейлери.

Виробники ж пропонують менш радикальний сценарій, скорочення до 10%.

Голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев, заявив, що урізати ПДВ не є виходом. Виробників потрібно підтримувати збільшенням дотацій від держави, а споживачів найвразливіші категорії пенсіонерів та бюджетників – точково. Але для цього в держави мають бути фінанси, які і накопичуються завдяки податкам.

– Держава повинна допомагати соціально незахищеним верствам населення, держава повинна підтримувати пенсіонерів, вчителів, збільшуючи заробітні плати, збираючи гроші і перерозподіляючи їх, – сказав Данило Гетманцев.

Він вважає, що це є правильним підходом, що зможе підтримати як бізнес, так і населення України.

Фото: Depositphotos

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