В ЄС тепер можна офіційно використовувати в їжу борошняних хробаків

У Європейськму Союзі борошняні хробаки тепер офіційно стали продуктом харчування.

Нещодавно використання їх у їжу схвалило керівництво європейської спільноти.

Раніше борошняних хробаків визнала сільськогосподарська організація ООН.

Там їх назвали здоровим і поживним джерелом жирів, білків, вітамінів, клітковини та мінералів.

Нестача продовольства на планеті, особливо у бідних країнах, примушує дослідників шукати альтернативні джерела, таких як борошняні хробаки.

Здорове харчування

Дієтолог Ольга Безугла розповіла про міфи щодо корисного харчування, які передаються з вуст в уста тими, хто прагне знайти чудодійний рецепт омріяної стрункості.

Зокрема, вона розвіяла міф про ефективність абсолютно всіх дієт та користь темного хліба.

Детальніше про міфи щодо корисного харчування – читайте на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.