В ЄС тепер можна офіційно використовувати в їжу борошняних хробаків
У Європейськму Союзі борошняні хробаки тепер офіційно стали продуктом харчування.
Нещодавно використання їх у їжу схвалило керівництво європейської спільноти.
Раніше борошняних хробаків визнала сільськогосподарська організація ООН.
Там їх назвали здоровим і поживним джерелом жирів, білків, вітамінів, клітковини та мінералів.
Нестача продовольства на планеті, особливо у бідних країнах, примушує дослідників шукати альтернативні джерела, таких як борошняні хробаки.
Здорове харчування
Дієтолог Ольга Безугла розповіла про міфи щодо корисного харчування, які передаються з вуст в уста тими, хто прагне знайти чудодійний рецепт омріяної стрункості.
Зокрема, вона розвіяла міф про ефективність абсолютно всіх дієт та користь темного хліба.
Детальніше про міфи щодо корисного харчування – читайте на Фактах ICTV.