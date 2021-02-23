В Європі різко знизилися ціни на газ
У Європі в лютому спостерігається різке зниження цін газ. За тисячу кубометрів з негайною поставкою платять менше $200.
Ще у січні на європейському ринку зафіксували максимальний показник – $335.
Причиною називають різке потепління в Європі. Водночас запасів блакитного палива у підземних сховищах ЄС нині менше 40%. Це нижче за середній показник на 5,6%.
В Україні на час карантину, з 1 лютого і до закінчення опалювального сезону, Кабмін встановив ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр.
Газзбути на цей період не мають права підвищувати його вартість.
2021-02-23
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