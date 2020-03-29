В Європі збільшується кількість жертв Covid-19, Китай послаблює карантин

Через коронавірус на карантині за кордоном 171 громадянин України, – повідомляє МЗС. Наші люди на обсервації у 15 країнах. Найбільше – у Польщі, Бразилії, Італії та В’єтнамі.

27 українців лікуються від коронавірусу в іноземних клініках. Четверо – померли.

Тим часом у світі пандемія не збавляє темпів. Майже 665 тис. хворих. Загальна кількість загиблих у світі – понад 30 тисяч. Нині лідером за кількістю заражених є США. Докладніше про ситуацію у світі у сюжеті Наталі Луценко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як світ намагається зупинити коронавірус.

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