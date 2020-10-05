В зоні ООС ворог із безпілотника скинув вибухівку – трава спалахнула миттєво

На фронті бойовики вже встигли порушити режим тиші. З підствольного гранатомета цілили неподалік Новолуганського. Напередодні було чотири ворожі провокації. Біля Авдіївки та Катеринівки найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Загрози для життя наших вояків не було, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

В зоні ООС спека і сильний вітер, дощу не було більше місяця. І окупанти цим користуються. Минулого тижня уночі запустили свого безпілотника і скинули з нього саморобну вибухівку із запалювальною сумішшю. Суха трава спалахнула миттєво.

За якийсь час полум’я охопило з десяток гектарів поля і вже підбиралося до спостережника королівських піхотинців. Постовий гукнув на допомогу побратимів. Усі гуртом серед ночі кинулися відрізати вогонь від своїх позицій.

Палити те, що не може завоювати, ворог цьогоріч внадився, як ніколи. Не гребує ні військовими опорниками, ні цивільними районами. Шостий день рятувальники гасять безпрецедентні пожежі на Луганщині, які забрали життя 11 людей.

Дядя Коля, так його кличуть побратими – посеред випаленого поля спокійно, ніби це трапилося не з ним, розповідає, як цієї ночі на спостережник прилетів ВОГ. Сотні дрібнесеньких і гострющих уламків такої гранати розлітаються в різні сторони на десяток метрів.

На околицях Новолуганського, небезпека чатує на бійців не лише з горизонту і неба. Треба пильно вдивлятися під ноги, бо окупанти дедалі частіше вдаються до забороненого прийому – дистанційного мінування. Це коли міну накручують на РПГ і запускають на півкілометра, а то й далі.

14 вересня минуло 50 днів, відколи почало діяти чергове всеосяжне перемир’я. Але бійці, які боронять рідну землю на передовій називати чергові політичні домовленості перемир’ям не поспішають.

Останні домовленості про тишу на передовій уже стали рекордними. Так довго по той бік лінії фронту ще ніколи не дотримувалися режиму тиші. Хоча й це відносно. Адже окупанти його порушують, але роблять це так, щоб не можливо було це довести.

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