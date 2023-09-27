Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Вагнерівці знову на війні | Блекауту може не бути? Новини Факти ICTV за 27.09.2023
– Сили оборони продовжують наступати — де мають успіхи;
– Вагнерівці їдуть з Білорусі — Євлаш;
– Репортаж з передової: як 3 ОШБ звільняла Андріївку;
– Повітряні сили ЗСУ готуються до F-16 на авіасимуляторах — відео;
– Екскомандувач Сухопутних сил НАТО в Європі Бен Годжес висловився про контрнаступ ЗСУ;
– Багатошаровий повітряний захист: чим захистять енергооб’єкти від атак РФ;
– У Києві 27.09.2023 попрощалися із відомою українською журналісткою, головною редакторкою Київського бюро “Радіо Свобода” Інною Кузнецовою;
– Вдова воїна ЗСУ бореться за звання полеглому чоловікові.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 15:30 (27.09.2023).
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