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Ваговий контроль траси Київ – Одеса: норми та як вираховують штраф

На ваговому контролі на одній з найжвавіших міжнародних трас в Україні Київ – Одеса перевіряють вантажівки. З початком жнив цією дорогою щодня курсує кілька сотень фур зі збіжжям.

Усі зерновози інспектор завертає на спецлатформу пересувної комп’ютеризованої лабораторії. Допустима вага контейнеровоза – 44 тони. Та добровільно погоджуються одиниці. Щоразу виникають суперечки.

За порушення складають акт і нараховують стягнення – плату за проїзд, яку за формулою вираховує комп’ютер. Враховує пройдену відстань від пункту навантаження до пункту зважування та масу вантажу.

Від початку року в Черкаській області на вагових комплексах, яких тут є три, перевірили понад 6 тис. фур, порушення виявили у понад півтисячі з них. До держбюджету надійшло майже мільйон гривень штрафу. Але найгірше, що злісні порушники на ваги не заїжджають, а оминають їх манівцями, або  чекають кінця зміни інспекторів.

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Але це крапля в морі, порівняно зі шкодою, яку завдають перевантажені машини дорогам. 20-сантиметрові колії в асфальті – попри всі старання Укртрансбезпеки, саме через зерновози постійно з’являються на миколаївських дорогах. Після Одещини – це друга в країні область за обсягами вантажних перевезень. Фури нині нищать проспекти, де рух для них – взагалі заборонений.

Пересувні ваги під Миколаєвом працюють з восьмої вечора і до ранку. Вдень в’їздити в обласний центр не можна – діє температурний режим.

Влітку шість терміналів і портів щодня розвантажують тисячі машин зі збіжжям. Перекрити усі в’їзди до міста Укртрансбезпека не може – бракує фахівців. Тож, вагові комплекси встановлюють на дорогах з найбільшим трафіком.

Великі штрафи перевізників поки не зупиняють, бо через нестачу вагових комплексів ловлять далеко не всіх.

До слова, бруд, галас, вихлопи: Миколаїв перетворився на стоянку для фур.

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