Вакарчук і Голос в турі по Тернопільщині: основні теми і мета

Майже в кожному містечку Тернопільщини побувала з туром Змін команда Голосу – лідер партії Святослав Вакарчук та члени його команди, музиканти і волонтери.

Партія Голос Святослава Вакарчука одна з нових сил, яка може з’явитися в парламенті. Це проєвропейська партія, учасників якої об’єднують в першу чергу загальні принципи і цінності, а не ідеологія.

Під час туру Змін команда Голосу на відкритті нового громадського простору Коворкінг змін у Теребовлі. Тут не просто збиратимуться містяни на різні заходи, тут відбуватимуться контакти громади. Вакарчук переконаний – це приклад того, чого потребує суспільство – нового формату та нової політики.

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У прохідному списку партії Алла Квач – міський голова Заліщиків. Її історія унікальна – один із синів після Майдану пішов на Схід добровольцем і загинув. Тож, стоматолог за фахом та мати п’яти дітей вирішила, що треба самій ініціювати зміни. У 10-тисячних Заліщиках отримала перемогу. Чотири роки на посаді.

Святослав Вакарчук відвідав майже всі районні центри Тернопільщини. На зустріч зазвичай приходила молодь.

Нагадаємо, 8 червня партія Голос представила свою першу десятку.

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