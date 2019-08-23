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Вакарчук закликав Зеленського розпочати парламентську реформу

Партія Голос закликала президента розпочати парламентську реформу.

А саме – карати депутатів за прогули і кнопкодавство. Лідер політсили Святослав Вакарчук просить Володимира Зеленського внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект.

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Також, у Голосі вважають за потрібне скоротити кількість нардепів до 300. З таким розрахунком: 1 депутат на 100 тис. виборців.

Пропонують також періодично оновлювати депутатський склад. Зокрема, хочуть, аби законотворців обирали максимуму на 2 терміни поспіль, тобто на 10 років. А також пропонують скасувати депутатську недоторканність.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Слуга народу не веде переговорів з Голосом про коаліцію.

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