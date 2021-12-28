Вакцинація, штурм Конгресу та тріумф Маска: головні міжнародні події 2021 року

У всьому світі 2021 рік був насиченим не лише через пандемію коронавірусу, а й через інші події.

Вони належали й від Сполучених Штатів Америки, і від Білорусі, і від світу шоу-бізнесу.

Докладніше про події у світі за минулий рік читайте у матеріалі Факти ICTV.

Штурм Конгресу

Почався рік зі штурму будівлі Капітолію, коли колишній президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників захопити Парламент. Внаслідок заворушень у США загинули п’ятеро осіб.

Інавгурація Байдена та прийняття світових лідерів у Білому домі

На інавгурацію Джо Байдена після перемоги на виборах прийшли лише тисяча осіб. Серед гостей заходу була Леді Гага, яка виконала державний гімн. Новий голова Білого дому прийняв світових лідерів, серед яких опинився президент України Володимир Зеленський. Байден заявив, що Україна є важливим союзником США.

Розмова Байдена та Путіна

Президент РФ Володимир Путін шляхом шантажу наступу на Україну домігся розмови з американським лідером. Байден дав зрозуміти російському колезі, що атакувати українську державу буде надто небезпечно. Інакше Вашингтон запровадить санкції.

Розслідування Bellingcat

Розслідувачі Bellingcat довели, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли спецслужби РФ. Він пройшов лікування у Німеччині, після чого політика заарештували у Росії за екстремізм.

Лукашенко садить своїх супротивників

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко посадив своїх супротивників. Його головна супротивниця на виборах Світлана Тихановська не очікувала, що її чоловікові озвучать такий вирок. На тлі цього у Білорусі відбулася серйозна міграційна криза на кордоні з Польщею та Литвою.

Кінець епохи Меркель у Німеччині

У Німеччині завершився термін повноважень канцлерки Ангели Меркель, яка була при владі протягом 16 років. Виходячи зі свого посту, вона побажала її наступникам та всій країні бадьорості та сил.

Вакцинація рятує життя

Коронавірус залишається, як і раніше, найважливішою проблемою останніх двох років. Вакцинація очолює всі важливі політичні питання.

Втеча Меган Маркл та принца Гаррі з Британії

Принц Гаррі та Меган Маркл остаточно переїхали з Великобританії до США. Онук королеви Єлизавети II остаточно втратив привілеї, надавши інтерв’ю Опре Вінфрі з приводу свого життя в королівській сім’ї.

Кінець опіки над Брітні Спірс

Популярна американська артистка Брітні Спірс здобула перемогу в суді над своїм батьком Джеймсом, який протягом 13 років опікувався нею та не давав розпоряджатися власним життям.

Перемога Ілона Маска

Американський мільярдер Ілон Маск, який підкорює космос, став людиною року за версією Times. Його план колонізації Місяця та Марса почав втілюватися у реальність.

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