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Вікторія Яснопольська |

Вакцинація Pfizer на Дніпропетровщині: як щеплюють працівників Інтерпайп

Останні декілька днів за програмою МОЗ в регіоні почали щеплювати  робочі колективи. Зокрема, однією з найперших на Дніпропетровщині на цю процедуру зареєструвалася компанія Інтерпайп.

Перші двісті сорок доз Covid-вакцини BioNTech/Pfizer отримали працівники Новомосковського трубного заводу. Це – приблизно двадцять відсотків від загальної кількості співробітників підприємства. І охочих пройти імунізацію ще багато.

– Ані хвилини не вагався! Тому, що перемогти коронавірус ми зможемо тільки через вакцинацію, – впевнений співробітник Інтерпайп НМТЗ Олексій Колпаков.

Олексій, навіть, навів приклад Ізраїлю, де щеплено 95% населення и жорсткий карантин в країні відмінено.

– Від самого початку епідемії компанія Інтерпайп запровадила цілу низку заходів, спрямованих на захист здоров’я співробітників, – зауважила головний лікар поліклініки Інтерпайп Тетяна Каптєлова.

За її словами, за рахунок компанії було проведено більш 18 тис ПЛР-тестів.

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Вакцинацію проти Covid-19 планують продовжити і на інших підприємствах компанії. Тут налаштовані щепити мінімум половину всіх співробітників. Мовляв, тільки тоді можна буде говорити про колективний імунітет.

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