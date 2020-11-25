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Вакцинація під час пандемії: чому це важливо і чи безпечно

Налякані коронавірусом українці не поспішають з плановою вакцинацією, проте сімейні лікарі просять зробити щеплення від кору, дифтерії, поліомієліту й інших інфекційних хвороб.

Вони спростовують міф про те, що вакцинація нібито може ослабити імунітет, навпаки – нехтування щепленнями може призвести до спалаху ще кількох епідемій.

За даними МОЗ, торік у цей же час свої перше щеплення від кору отримали 75% дітей, а 2020 – трохи більше 60%. Ще менше вакцинувалось від поліомієліту. Тому Україна залишається в зоні ризику спалаху цієї хвороби.

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Пандемія – не привід робити паузу, кажуть інфекціоністи. Серед протипоказань – ознаки ГРЗ. Якщо людина перехворіла коронавірусною хворобою, через два тижні вже можна вакцинуватися.

Лідери країн G20 пообіцяли гарантувати рівний доступ всіх країн до вакцини проти коронавірусу. Йдеться про фінансову підтримку механізмів, які працюють в цьому напрямку, наприклад, COVAX.

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