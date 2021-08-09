Вакцинація та агітація – у Чехії людям пропонують зробити щеплення в автобусі

У Чехії запустили перший мобільний центр вакцинації. Звичайний рейсовий автобус їздитиме Прагою, зупинятиметься у людних місцях, де усі охочі зможуть щепитися – без жодної попередньої реєстрації.

На перший погляд може здатися, що це звичайнісінький автобус – тут є пристрій для квитків та їхньої оплати. Однак різниця є: більшість крісел прибрали, а салон розділили на кілька зон. Для епідеміологів було вкрай складним завданням дотриматися усіх гігієнічних норм.

Серед зупинок автобуса – торговельні центри, зоопарк та різноманітні фестивалі. За один робочий день тут планують вакцинувати до 300 людей. Однак це за умови, якщо люди будуть охоче йти на вакцинацію.

За останніми даними, чверть населення Чехії вакцинуватися не планує, тому мета цього проекту ще й агітаційна.

До того ж мобільність цього автобуса дасть змогу вакцинуватися тим, хто має проблеми із реєстрацією онлайн.

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Зробити щеплення від коронавірусу тут може навіть громадянин іншої країни ЄС – усі дані передадуть у систему країни його громадянства. Нині у празькій мерії працюють над тим, щоби можна було вакцинувати у цьому автобусі і безпритульних.

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