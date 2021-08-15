Вакцинація та побічні реакції. Лікарі розповіли, чи варто боятися щеплення

В Україні у розпалі вакцинація від коронавірусу, вже щепили понад 7 млн людей. Також тривають і дискусії щодо її безпечності. У декого з людей страх побічних дій настільки сильний, що доводиться надавати допомогу одразу після уколу.

Такий страх не безпідставний. Днями у Києві за тиждень після вакцинації померла жінка. На початку липня після ін’єкції не змогли врятувати мешканця Вінницької області.

Фахівці заспокоюють, по кожному із цих випадків негайно провели розслідування. Але у жодному, до летальності призвело не щеплення.

Жінка на момент імунізації уже була хвора на коронавірус. Вакцина не встигла їй ні допомогти, ні нашкодити. А вінничанин мав інші проблеми зі здоров’ям.

У Державному експертному центі аналізують кількість побічних реакцій. Фахівці мають автоматизовану інформаційну систему, через яку онлайн медики або пацієнти можуть сповістити про зміни у самопочутті.

Скарги вносять у статистику і щотижня надсилають у ВООЗ. Поки що серйозних реакцій не зафіксували.

Зазвичай, інформують про звичні симптоми: підвищення температури, нудоту, головний біль чи втому. Решта, пов’язані зі страхом ін’єкції та випадковими подіями, зокрема, проявом хронічних захворювань.

Та епідеміологи впевнені, що ця статистика не надто об’єктивна. Люди після щеплення обов’язково мають впродовж 30 днів залишатись під пильним контролем сімейних лікарів.

Ця інформація вкрай потрібна для досліджень. Завдяки діям іноземних фахівців уже відомо про рідкісні, але можливі ускладнення і їм запобігти.

Інфекціоніст Ольга Голубовська рятує найважчих пацієнтів і чудово знає, що ризики від щеплень у рази менші, аніж ризик померти від коронавірусу. Вона вважає, що пацієнтам потрібно роз’яснювати, як діяти у разі погіршення стану.

Фахівець переконана, що якщо люди матимуть чіткий і зрозумілий алгоритм дій у випадку погіршення стану, то і кількість охочих імунізуватись у рази збільшиться.

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