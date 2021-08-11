Вакцинація в Україні: чому низькі показники та як заохочує влада

В Україні першою дозою вакцини від Covid-19 щеплені вже понад 10% населення, двома – близько 6%. Проте досі не всі пункти вакцинації відкриті.

Причина, як кажуть у МОЗ, нестача персоналу або ж затягнення організаційних моментів.

Також щеплення гальмує й психологічний фактор. За опитуваннями, майже 40% українців не хочуть вакцинуватися.

Найнижчі показники вакцинації на Івано-Франківщині, Закарпатті та Волині. Лідером за кількістю щеплених є Київ – 13%.

Медики наголошують, що тільки вакцинація, маски і дотримання дистанції зможуть уберегти від тяжких наслідків коронавірусу. Ба більше, щеплення допомагають організму боротися з штамом Дельта.

Наразі понад 2,5 млн українців повністю вакциновані від коронавірусу. Перший укол отримали більше 4 млн людей.

Яка ситуація з вакцинацією в областях

У Івано-Франківську центр масової вакцинації відкрили чи не найпізніше.

Станом на зараз лише 47% освітян у місті отримали щеплення, третина педагогів відмовилися від вакцинації. Не хочуть щеплюватися майже половина працівників дитячих садочків.

В області ситуація ще критичніша. Місцева влада навіть обіцяє трьом громадам, де провакцинують найбільше людей, виплатити 5-15 млн грн допомоги, щоб якось змінити статистику.

А ось у містечку Заліщики на Тернопільщині охочих на вакцинацію вистачає. Протягом дня вакцинують сотню осіб віком від 18 до 80 років.

Де та як можна вакцинуватись

На сьогодні в Україні діє понад 3 тис. пунктів щеплення та більше 300 центрів масової вакцинації.

У МОЗ закликають українців не боятися щеплення і просять робити це будь-де: в поліклініці, центрах щеплення чи навіть в себе на підприємствах.

Адже колективне щеплення працівників організацій та установ виявилося доволі ефективним, наголошують лікарі.

– У нас є запроваджений алгоритм із вакцинації організованих колективів, коли є понад 50 осіб, які бажають зробити щеплення. Наразі записано більше 4 тис. колективів. Це майже 700 тис осіб. 50% з цих колективів вже щеплено, інші – у процесі, – пояснила керівник директорату цифровізації МОЗ Марія Карчевич.

За словами Марії, загалом в Україні найбільше щеплено вакцинами Pfizer та CoronaVac. Але є можливість вакцинуватись Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

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