Вакцинація від коронавірусу: як ставляться і чого бояться українці

Наступного тижня в Україні має стартувати добровільна вакцинація від Covid-19. Проте, за даними останніх опитувань, настрої українців неоднозначні – половина громадян не готові щеплюватись навіть безкоштовно.

Люди просто не розуміють, чому в Україну привезуть вакцини чотирьох виробників, кого і якою колотимуть, і бояться побічних наслідків.

МОЗ тільки зараз готує запуск інформаційної кампанії щодо вакцинації, а відповідний сайт запрацював 8 лютого.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що не зробили цього раніше, бо надто багато спекуляцій навколо вакцин. За його словами, активна комунікація почнеться, коли вакцина буде зареєстрована та потрапить в Україну.

Проте, навіть якщо вакцинується хоча б половина населення, результат буде тимчасовим, оскільки люди, які перехворіли і зараз мають антитіла, можуть захворіти повторно, якщо не вакцинуються вчасно. І це загрожує повторною хвилею коронавірусу.

За чотири етапи в Україні мали б вакцинувати трохи більше 21 млн українців – це половина населення. Щоб досягти колективного імунітету, щепити треба щонайменше 70% громадян.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться після 15 лютого.

А перші поставки препаратів, за його словами, очікують вже цього тижня.