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Вакцинація залишками: кому та як проводять Covid-щеплення в Україні

В Україні залишками вакцин проти коронавірусу вакцинують відомих українців, які так популяризують імунізацію.

У прямому ефірі щеплення отримав телеведучий Олександр Педан.

– Я розумію, що я не в черзі. Я б із задоволенням її передав тому, кому потрібніше. Але прикладом своїм я більше зроблю, ніж просто відмовлюся від цієї вакцини, – зазначив Олександр Педан.

Читайте: Вакцинація в Україні від Covid-19 йде не за планом – Степанов назвав причини

А у Черкасах вакцинувалася нардеп Роксолана Підласа.

– Це нормальна абсолютно вакцина, якою варто і потрібно вакцинуватися, – зазначила вона.

У столиці із використанням залишків вакцини проблем немає. У регіонах же таких людей поки шукають у ручному режимі.

Через це МОЗ надіслали пропозицію розробити загальноукраїнський механізм розподілу залишків вакцини за допомогою додатку Дія. Завдяки цьому можна було б інформувати записаних на вакцинацію про наявність вільної дози.

Вакцинація в Україні

Щеплення проти коронавірусу в Україні почали робити з 24 лютого 2021 року.

Перші дози отримали медики.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

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