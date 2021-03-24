Вакцинний націоналізм: Індія планує призупинити експорт Covid-речовин

Через погіршення ситуації з коронавірусом та зростання кількості хворих країни прагнуть обмежити експорт вакцин.

За інформацією ЗМІ, Індія хоче на два місяці призупинити вивезення речовин проти вірусу, зокрема йдеться й про препарат від AstraZeneca, який раніше закуповувала Україна.

Виготовлені вакцини у країні прагнуть використовувати для власних потреб.

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Крім того, жорсткішими правила експорту хоче зробити і Єврокомісія. Пропонується керуватися не лише контрактними зобов’язаннями, а й принципом взаємності та пропорційності. Вакцини можуть не продавати тим країнам, де епідситуація ліпша, ніж у Євросоюзі.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні уже місяць триває вакцинація проти коронавірусу.

Щеплення роблять вакциною від AstraZeneca, яку раніше завезли з Індії.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

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